Через контрабандні сигарети бюджет України втрачає близько 5 млрд грн щорічно

Фото: продаж сигарет (РБК-Україна)

"Тіньовий" ринок негативно впливає на доходи держави

"Тіньовий" ринок тютюнових виробів щорічно зростає і має сильний вплив на українську економіку.

Про це повідомляє НВ.

Збільшення кількості нелегальної тютюнової продукції має ряд негативних ефектів не лише на сам ринок сигарет, але і на державний бюджет, вказує директор з корпоративних питань компанії JTI Україна Ґінтаутас Дирґела.

"Для економіки це - втрачені доходи для бюджету. Наприклад, в 2019 році державний бюджет недоотримав близько 5 млрд гривень доходів", - повідомив він.

Він звертає увагу і на те, що контрафактні і контрабандні сигарети транспортуються в умовах, які можуть викликати пошкодження товару.

"Є багато різних прикладів, коли контрабандні сигарети перевозяться навіть у баках для палива вантажних автомобілів або закопані під вугіллям. А це все відбивається на якості сигарет", - пояснив Дирґела.

Низькоякісні і пошкоджені сигарети можуть завдати більше шкоди здоров'ю споживача, ніж легальні вироби, куплені в ліцензованій точці продажу.

Але основною проблемою залишається недоотримання державним бюджетом зборів і податків. За оцінками компанії Kantar TNS, на лютий 2020 року майже 6% ринку тютюнових виробів займала нелегальна продукція.

"Може здаватися, що 6% для бізнесу - це небагато, але наш ринок дуже конкурентний, ми боремося за кожну десяту відсотка частки ринку. І якщо майже 6% - це сигарети, з яких не сплачуються податки, для нашого бізнесу це дуже погано", - заявив Дирґела.

Однією з головних причин збільшення попиту і обігу контрабандних сигарет може бути зростання акцизного податку - ціни на легальні сигарети ростуть, а вартість контрабандного товару завжди нижче.

Ринок контрабандних сигарет буде рости і далі, якщо не буде вжито заходів по боротьбі з ним, говорить Дирґела.

"Тому дуже важливо вживати превентивних заходів, вживати заходів для того, щоб нелегальний ринок не ріс. Це краще і ефективніше, ніж боротися з наслідками", - впевнений він.

Нагадаємо, згідно з даними сайту "Ні контрабанді", створеному компанією JTI спільно з податковою та прикордонною службами України, за 2019 рік Україна втратила 4,7 млрд грн через незаконної торгівлі тютюновими виробами.75% -80% ціни пачки сигарет, проданої легально, надходять до держбюджету.