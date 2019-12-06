Україна увійшла в п'ятірку лідерів по захворюваності на кір

Україна увійшла до п'ятірки країн світу з найбільшою захворюваністю на кір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Крім того, минулого року показники захворюваності на кір були вище за все в Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Мадагаскар, Сомалі та Україні. На частку цих країн припала майже половина всіх випадків захворювання на кір в світі.

За оцінками організації, в 2018 році від кору померло понад 140 тис. осіб. Причиною їх смерті стало різке зростання захворюваності на кір у всьому світі, викликаний цілим рядом спалахів у всіх регіонах. Більшість випадків з летальним результатом припадає на дітей у віці молодше п'яти років.

Нагадаємо, в поточному році в Демократичній Республіці Конго близько 5 тис. людей померли від спалаху кору. У ВООЗ підкреслюють, що ця епідемія кора одна з найбільших і найшвидших у світі.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в Україні знижується рівень захворюваності на кір. Зазначалося, що з літа 2017 року на кір захворіли більше 115 тисяч чоловік, 41 з яких помер.

Додамо, що у Києві спостерігалася масштабний спалах кору за всі роки незалежності України. За півроку 2019 року в столиці на кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.