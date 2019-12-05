Від кору у світі померло понад 140 тис. людей у 2018 році, - ВОЗ

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У порівнянні з 2017 роком кількість випадків захворювання кором у світі у 2018 році суттєво зросла

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) у минулому році від кору у світі померло 142,3 тисяч людей, більшість з яких - діти до п'яти років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, це на 18 тис. осіб більше, ніж роком раніше, хоча й значно менше, ніж у 2000 році, коли від цієї хвороби у світі померли 535 тис. людей.

У порівнянні з 2017 роком кількість випадків захворювання кором у світі у 2018 році суттєво зросла. Тенденція до зростання спостерігається і цього року.

За даними ВООЗ, упродовж 11,5 місяців цього року у всьому світі було зареєстровано понад 413 тис. випадків захворювання, тоді як роком раніше за цей період - понад 353 тис. випадків. Однак ці цифри показують лише кількість офіційно зафіксованих випадків захворювання - насправді кількість інфікованих значно вища.

За розрахунками організації, в 2018 році кількість випадків захворювання у світі могла перевищити 9,7 млн, а роком раніше - 7,5 млн.

Тільки в Демократичній Республіці Конго цього року зафіксовано 250 тис. випадків захворювання. Приблизно половина всіх нових спалахів кору у 2018 році зареєстрована у ДРК, Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та в Україні.

Нагадаємо, у 2019 році у Демократичній Республіці Конго близько 5 тис. осіб померли від спалаху кору. У ВООЗ підкреслюють, що ця епідемія кора одна з найбільших та найшвидших у світі.

Крім того, 11 листопада повідомлялося, що в Україні знижується рівень захворюваності на кір. Зазначалося, що з літа 2017 року на кір захворіли більше 115 000 чоловік, 41 з яких помер.