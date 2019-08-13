У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за роки незалежності України

Фото: кір (facebook.com WHO)

За 2019 рік у столиці на кір захворіли 5 тис. осіб

У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, за 6 місяців нинішнього року в Києві на кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.

"За 6 місяців 2019 році в р. Києві на кір захворіло понад 5000 осіб, з яких майже 3000 - дорослі. Це в три рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Близько 50% хворих потребували госпіталізації-важкий перебіг хвороби. У цьому році від кору померло 2 дорослих, які не були щеплені і звернулися до лікарів надто пізно", - йдеться в повідомленні.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентини Гінзбург, така спалах кору є реальною загрозою, протистояти якій можна тільки з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики.

"Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів і епідемій вакциноуправляемых інфекційних хвороб", - зазначила вона.

Директор Департаменту зазначила, що ситуація, в якій опинилася столиця і в цілому Україна - результат втрати колективного імунітету.

"У 2015 році в Києві на кір захворіло 5 осіб. 2016 - 3! У 2017 - 87. А за півроку 2019 - понад 5 тисяч", - заявила Вона.

Вона повідомила, що, за аналізом фахівців, планові щеплення в попередні роки не отримали достатньо велика кількість дітей у віці до 5 років і від 7 до 14 років.

"Це діти, які вже повертаються після літнього відпочинку з усіх куточків країни, у вересні підуть в дитячі сади і школи, і ми будемо мати новий спалах. І не лише кору. Зараз, на жаль, доречно передбачити і зростання захворюваності інших небезпечних для дорослих і дітей хвороб, наприклад - дифтерії", - попередила директор Департаменту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві охорони здоров'я України попередили про зростання захворюваності на кір з початку нового навчального року.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, Моз нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Додамо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.