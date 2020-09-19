Британські військові здійснили десантну операцію в Україні

Фото: британські дисантники (скрін з відео youtube)

Сотні британських десантників, включаючи солдатів елітного армійського підрозділу Pathfinder, висадилися з парашутами в Миколаївській області. Вони беруть участь в навчання "Об’єднані зусилля-2020" недалеко від кордону з Кримом.

Про це пише Sky News.

Військовослужбовці 16-ї повітряно-штурмової бригади Великої Британії проводять спільні навчання з українськими повітряно-десантними силами.

Висадку проводили з декількох літаків C-130 Hercules, які вилетіли з військового аеродрому в Британії. Згідно Командуванню десантно-штурмової військ ЗСУ, пізніше на той же полігон, що і британські десантники, висадилися з Іл-76 і Ан-26 вже українські військові.

"На парашутних платформах були вантажі і підрозділи десантно-штурмовоих військ Збройних Сил України. Весь цей час висадка британського і українського десанту перебувала під надійним прикриттям винищувачів наших Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, винищувачі ВВС США В-52Н регулярно патрулюватимуть небо над Україною.

Також повідомлялось, що Україна готується до проведення Росією масштабних військових навчань "Кавказ-2020" поблизу українського кордону.