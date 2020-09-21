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У Росії стартували стратегічні навчання "Кавказ-2020"

Понеділок 21 вересня 2020 04:58
У Росії стартували стратегічні навчання "Кавказ-2020"
Фото: російські військові (structure_mil_ru)
Автор: Артур Родивилов

У Росії стартували стратегічні військові навчання "Кавказ-2020". У них беруть участь близько 80 тис. осіб.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Росії.

Навчання проводяться з 21 по 26 вересня на території Південного військового округу під керівництвом начальника Генерального штабу, першого заступника міністра оборони РФ Валерія Герасимова.

Основні дії відбуватимуться на кількох майданчиках. Крім того, в акваторіях Чорного і Каспійського морів будуть розіграні епізоди дій угруповань Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, до них також приєднаються військові кораблі Ірану.

Для відпрацювання спільних дій запрошені військовослужбовці Вірменії, Білорусі, Китаю, М'янми та Пакистану загальним числом до 1 тис. осіб. Гості з Азербайджану, Індонезії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Шрі-Ланки візьмуть участь як спостерігачі.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що такі масштабні військові навчання Росії - це загроза, яка чітко прописана в Військовій доктрині України.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ розцінили раптову перевірку боєздатності військ Російської Федерації на кордоні з Україною як демонстрацію агресивних планів.

Втім, у Міністерстві оборони заявили, що поки в Україні не фіксують підготовку РФ до наступу з боку Криму.

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