Україна може повернути Крим протягом року, - генерал Ходжес

Зазначимо, що українські війська почали контрнаступальні дії на різних напрямках фронту.

"Вони поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року", - сказав колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.

Він зазначив, що наразі Росія контролює менше 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана.

Ходжес додав, що західні партнери мають надавати Києву матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна йому для досягнення повної військової перемоги.

"Потрібна декларація про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне щоб допомогти їм це зробити", - сказав він.

Він зазначив, що у Вашингтоні повністю усвідомлюють потреби України.

Контрнаступальні дії на Херсонському напрямку

"Якщо українці продемонструють здатність оточити великого супротивника і взяти його в облогу в Херсоні, це було б великим військовим досягненням, і це свідчило б про те, що вони також можуть зробити це в інших місцях на сході та півдні", - сказав аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

Проте, ймовірно, пройде кілька місяців, перш ніж з’явиться достатньо чітка картина українських досягнень навколо Херсона.

"Українці дуже розумно підійшли до того, як вони ведуть Херсонський контрнаступ. Вони сказали, що це буде повільно, це буде виснажувати, і це насправді дуже розумний спосіб зробити це", - сказав він.

Баррос зазначив, що на півдні розгортаються елементи елітної російської 1-ї гвардійської танкової армії. Він зазначив, що Росія погіршила свої позиції в інших частинах країни, перемістивши їх на південь.

"Якщо ці високоякісні російські сили можуть бути вичерпані в районі Херсонської операції, я не знаю, хто ще збирається продовжувати захищати інші російські позиції в Україні", - сказав він.

При цьому Баррос вважає, що війна ще далека від завершення.