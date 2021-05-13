Україна і Угорщина домовились про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з угорським колегою Пітером Сійярто укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації . Це допоможе громадянам подорожувати безпечно.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter .

"На зустрічі у Братиславі ми з Петером Сійярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства. Ми також домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, аби наші громадяни могли подорожувати безпечно", - йдеться в повідомленні.

Кулеба також розповів, що Сійярто прийняв його моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні.