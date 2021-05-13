Украина и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерским коллегой Питером Сийярто заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации . Это поможет гражданам путешествовать безопасно.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter .

"На встрече в Братиславе мы с Петером Сийярто договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства. Мы также договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно", - говорится в сообщении.

Кулеба также рассказал, что Сийярто принял его приглашение совершить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае.