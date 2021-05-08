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Поїздки за COVID-паспортами. Влада ЄС назвала терміни запуску

Новость на русском → Євросоюз, Субота 08 травня 2021 21:48
Поїздки за COVID-паспортами. Влада ЄС назвала терміни запуску Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (flickr.com european_parliament)
Автор: Юлія Струк

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен назвала терміни запуску системи сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Система може заробити в Євросоюзі вже в червні.

Про це вона сказала на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі глав держав і урядів ЄС.

"Ми повинні зробити можливими поїздки в ЄС і всередині нього. Рада повідомити, що юридична і технічна підготовка для запуску системи сертифікатів мандрівника ЄС, сертифікатів про вакцинацію, йде повним ходом, так що вона може запрацювати вже в червні", - зазначила глава ЄК.

Ляйен підкреслила, що політична угода про запуск такої системи може бути досягнута ще до кінця травня. Глава комісії заявила, що це зробить можливими подорожі для тих, хто зможе представити "нефальсифіковані докази" того, що вони:

  • або перехворіли COVID-19 і мають до інфекції антитіла;
  • або вакцинувалися;
  • або не заражені COVID-19, що підтверджує негативним, взаємно визнаним тестом.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна синхронізує свої сертифікати вакцинації від COVID з іншими країнами. В уряді готові до всіх міжнародних вимог.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що Україна може запустити COVID-сертифікати до 1 липня. Документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії і ВООЗ.

Також повідомлялося, що серед українців немає підтримки можливого введення COVID-паспортів. Схвалять таке нововведення трохи більше чверті (27%).

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