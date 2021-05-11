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Україна готова ввести будь-яку модель паспорта вакцинації для поїздок до ЄС

Новость на русском → Києва, Вівторок 11 травня 2021 09:34
Україна готова ввести будь-яку модель паспорта вакцинації для поїздок до ЄС Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко, Сергій Щербина

Уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавіруса, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна "серйозно веде переговори" про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми готові ввести будь - яку з моделей паспорта вакцинації, яка можлива в Європі,-цифрову з QR - кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, всі люди, щеплені від COVID, зареєстровані в електронній системі eHealth.

"Тому, технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати паспорт вакцинації, який буде затверджений в будь-якій міжнародній формі", - зазначив він.

При цьому Шмигаль не вважає за доцільне вести переговори про відкриття кордонів з окремими країнами.

"Весь світ сьогодні говорить про уніфікацію і про недискримінацію. Неможливо, щоб дві країни домовилися, а всі інші залишилися десь за бортом", - додав прем'єр.

Раніше РБК-Україна писало, що Шмигаль впевнений в тому, що українці, щеплені поки не схваленими вакцинами в ЄС, таки зможуть подорожувати в Європу. За його словами, ЄС найближчим часом повинен зареєструвати вакцини Covishield, Sinovac і NovaVax.

Нагадаємо, у червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

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