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Єльченко звернувся до генсека ООН через репресії кримскьких татар

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 05:22
Єльченко звернувся до генсека ООН через репресії кримскьких татар
Фото: Володимир Єльченко (ukraineun.org)

Постпред України закликав в ООН закликав посилити санкції проти РФ

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко передав генсеку Організації Антоніу Гутерріш дані про нові випадки переслідувань російськими спецслужбами кримських татар в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами постпреда, ключовим елементом реакції ООН на такі дії РФ має стати посилення політичного, економічного і санкцій тиску на агресора.

"Грубі порушення прав людини Російською Федерацією у тимчасово окупованому Криму повинні спонукати потужну і консолідовану відповідь з боку міжнародного співтовариства, щоб незаконно затримані люди були звільнені, а також щоб уникнути подальших людських страждань", - підкреслив Єльченко.

Він додав, що Україна також вимагає від РФ виконання в повній мірі резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", а також проміжного рішення Міжнародного суду в справі України проти Росії.

Нагадаємо, в ФСБ Росії заявили про затримання в Криму 20 кримських татар, яких підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що більшість із затриманих кримских татар, яких затримали після обшуків, їздили на судові засідання в Ростов-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв'язнів.

Посольство США в Україні висловило стурбованість проведеними Росією обшуками і затриманнями в Криму. Також в Євросоюзі закликали Росію припинити самовільні обшуки приватної власності, що належить кримським татарам.

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