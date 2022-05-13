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Верещук про переговори щодо евакуації з "Азовсталі": не перебільшуйте вплив світових лідерів

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П'ятниця 13 травня 2022 21:37
Верещук про переговори щодо евакуації з "Азовсталі": не перебільшуйте вплив світових лідерів Ірина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

На території заводу "Азовсталь" крім азовців, там ще є ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

За її словами, Україні не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Все тому, що якби цей вплив був належним, то не було б війни.

"Серце країни зараз - це Азовсталь. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна - це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід", - йдеться у повідомленні.

Також Верещук додала, є наказ президента - зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути людей.

"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими", - повідомила вона.

Зазначимо, що наразі "Азовсталь" повністю заблокований російськими військами. Українські бійці продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу.

Раніше Верещук повідомляла, що під час евакуації військових з "Азовсталі" мова йде тільки про 38 поранених.

Також ми писали, що евакуація з "Азовсталі" матиме кілька етапів.

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