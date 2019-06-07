ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна збільшила торгівлю з країнами ЄС

Новини » Економіка    07.06.2019 - 12:17
Україна збільшила торгівлю з країнами ЄС
Фото: Прапори України і ЄС (neweasterneurope.eu)

Торговий оборот з країнами Європейського союзу зріс на 8%

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-травні 2019 року склав 18,760 млрд доларів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (17,400 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Україна збільшила торгівлю з країнами ЄС

sfs.gov.ua

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни ЄС зріс на 7% до 8,762 млрд доларів, імпорт - на 9% до 9,998 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 1,236 млрд доларів. Частка країн ЄС в експорті з України становила 42%, в імпорті - 43%.

Україна збільшила торгівлю з країнами ЄС

sfs.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України у 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2019 року склав 44,192 млрд доларів, що на 8% більше, ніж у січні-травні 2018 року (40,835 млрд доларів).

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло до 2,4 млрд доларів Євросоюз може підтримати нову відстрочку Brexit
Новини України ДФСЕвросоюзторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся