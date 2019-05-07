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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло до 2 млрд доларів

Новини » Економіка    07.05.2019 - 15:52
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло до 2 млрд доларів
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Митниця оприлюднила дані щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень-квітень 2019 року

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-квітні 2019 року склав 34,749 млрд доларів, що на 7% більше, ніж у січні-квітні 2018 року (32,387 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за перші чотири місяці зріс на 6% до 16,362 млрд доларів, імпорт - на 8% до 18,386 млрд доларів. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 2,024 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті товарів займають продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 7,055 млрд доларів, або 43,1% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них 3,683 млрд доларів (22,5%).

Найбільшу частку в імпорті товарів займають машини, обладнання і транспорт - 5,789 млрд доларів, або 31,5% від загального імпорту. На другому місці хімічна продукція - 3,836 млрд доларів (20,9%).

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло до 2 млрд доларів

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Згідно з прогнозом НБУ, уповільнення зовнішнього попиту і світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт.

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