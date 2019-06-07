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Украина увеличила торговлю со странами ЕС

Новости » Экономика    07.06.2019 - 12:17
Украина увеличила торговлю со странами ЕС
Фото: Флаги Украины и ЕС (neweasterneurope.eu)

Торговый оборот со странами Европейского союза вырос на 8%

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-мае 2019 года составил 18,760 млрд долларов, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (17,400 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Украина увеличила торговлю со странами ЕС

sfs.gov.ua

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 7% до 8,762 млрд долларов, импорт - на 9% до 9,998 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 1,236 млрд долларов. Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте - 43%.

Украина увеличила торговлю со странами ЕС

sfs.gov.ua

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2019 года составил 44,192 млрд долларов, что на 8% больше, чем в январе-мае 2018 года (40,835 млрд долларов).

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