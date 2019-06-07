Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло до 2 млрд доларів

Фото: Експорт зернових через порти України (cfts.org.ua)

Митниця оприлюднила дані щодо зовнішньої торгівлі товарами за січень-травень 2019 року

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-травні 2019 року склав 44,192 млрд доларів, що на 8% більше, ніж у січні-травні 2018 року (40,835 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за перші п'ять місяців зріс на 7% до 20,897 млрд доларів, імпорт - на 8% до 23,295 млрд доларів. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 2,398 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті товарів займають продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 8,893 млрд доларів, або 42,1% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них 4,710 млрд доларів (22,5%).

Найбільшу частку в імпорті товарів займають машини, обладнання і транспорт - 7,448 млрд доларів, або 32,0% від загального імпорту. На другому місці хімічна продукція - 4,769 млрд доларів (20,5%).

sfs.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Згідно з прогнозом НБУ, уповільнення зовнішнього попиту і світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт.