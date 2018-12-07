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Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло до 8,5 млрд доларів - ДФС

Новини » Економіка    07.12.2018 - 17:00
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло до 8,5 млрд доларів - ДФС
Фото: митниця (vl.sfs.gov.ua)

Імпорт в Україну збільшується більш високими темпами, ніж експорт

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (83,965 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за січень-листопад виріс на 10% до 43,243 млрд доларів, імпорт - на 16% до 51,772 млрд доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 11 місяців становить 8,529 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті товарів становлять продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 16,807 млрд доларів, або 38,9% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них - 10,750 млрд доларів (24,9%).

Найбільшу в імпорті товарів складають машини, обладнання і транспорт - 15,754 млрд доларів, або 30,4% від загального імпорту. На другому місці паливно-енергетичні товари - 12,342 млрд доларів (23,8%).

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло до 8,5 млрд доларів - ДФС

sfs.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, експорт товарів з України за січень-вересень 2018 року склав 34551,1 млн доларів, що на 10,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року, імпорт виріс на 16,1% до 41019,8 млн доларів. За даними статистичного відомства, від'ємне сальдо склало 6468,7 млн доларів (за 9 місяців 2017 року також негативне 4009,1 млн доларів).

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