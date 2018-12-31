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Цінова кон’юнктура для експортерів значно погіршилася, - НБУ

Новини » Економіка    31.12.2018 - 13:45
Цінова кон’юнктура для експортерів значно погіршилася, - НБУ
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зниження цін на метали частково компенсується зростанням цін на зернові

У грудні 2018 року індекс зміни світових цін на товари українського експорту поглибив зниження, нівелювавши зростання протягом року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку (грудень 2018 року).

Як зазначається в огляді, світові ціни на сталь, попри тимчасову корекцію на китайському ринку, продовжували знижуватися. Вагомою причиною залишався слабкий попит на чорні метали, насамперед у будівельному секторі через погіршення погодних умов, на тлі високої пропозиції.

Цінова кон’юнктура для експортерів значно погіршилася, - НБУ

Натомість ціни на залізну руду зростали завдяки поповненню запасів Китаєм після їх зниження в листопаді, відзначили в НБУ.

У той же час, світові ціни на зернові зростали на тлі погіршення очікувань щодо врожайності пшениці та кукурудзи. Так, ЄС уперше за останні 10 маркетингових років перетворився з нетто-експортера зерна в нетто-імпортера (станом на 13 грудня). Експорт м’якої пшениці з ЄС скоротився на 25% р/р, а імпорт кукурудзи зріс на 41% р/р. Крім того, суттєво зменшився обсяг урожаю пшениці на території Росії - на 17,6% р/р. У результаті очікується, що обсяг перехідних запасів у найбільших восьми світових експортерів пшениці на кінець 2018/2019 МР буде мінімальним за останні п’ять років.

Нагадаємо, за даними Держстату, зовнішній товарообіг України у січні-жовтні 2018 року становив 85,545 млрд доларів. Негативне сальдо склало 7,950 млрд доларів (у січні-жовтні 2017 року також негативне - 4,77 млрд доларів).

За оперативними даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (83,965 млрд доларів).

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