Україна посилила радіаційний моніторинг після вибуху в Росії

Радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності після вибуху ракети під Северодвінськом (Російська Федерація). Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у України у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, до режиму почащених вимірювань були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, а після проведення додаткового прогнозування 12 серпня - Одеської області.

"Результати радіометричних вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін через надзвичайну ситуацію, що виникла в акваторії Білого моря поблизу населеного пункту Ньонокса Архангельської області (Російська Федерація)", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі заявили, що за прогнозними даними радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охоплювати територію її східних та південно-східних областей.

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвиробу". За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

Однак Росія припинила передавати дані щодо радіаційного фону зі своїх станцій. Це підсилює занепокоєння у світі щодо справжніх масштабів катастрофи в Архангельській області.