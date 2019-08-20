Украина усилила радиационный мониторинг после взрыва в России

Радиометрическа сеть гидрометеорологической службы Украины переведена в режим повышенной готовности после взрыва ракеты под Северодвинском (Российская Федерация). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, к режиму учащенных измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей, а после проведения дополнительного прогнозирования 12 августа - Одесской области.

"Результаты радиометрических измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений из-за чрезвычайной ситуации, возникшей в акватории Белого моря близ населенного пункта Ньонокса Архангельской области (Российская Федерация)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что по прогнозным данным радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей.

Напомним, 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия". По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.

Однако Россия прекратила передавать данные относительно радиационного фона со своих станций. Это усиливает обеспокоенность в мире по поводу истинных масштабов катастрофы в Архангельской области.