Україна поліпшила позиції у рейтингу демократій

Фото: День Соборності в Києві (РБК-Україна)

Незважаючи на прогрес, правління в Україні оцінюється як "гібридний режим"

Украина піднялася на шість пунктів і посіла 78-е місце в щорічному рейтингу Індекс демократії-2019. Про це свідчать дані The Economist Intelligence Unit (EIU), які публікує видання The Economist.

При цьому політична система України отримала 5,90 балів з 10 можливих і зберегла статус "гібридних режимів".

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На першому місці знаходиться Норвегія. Далі йдуть Ісландія, Швеція, Нова Зеландія та Фінляндія. Останнє місце займає Північна Корея. Країни з "авторитарним режимом" Росія і Білорусь займають 134 і 150 місце відповідно.

Найбільш різкий спад демократичних свобод стався в Китаї. Дискримінація меншин в західному регіоні Сіньцзян і інші порушень громадянських свобод, таких як цифрове стеження, сприяло падінню цієї країни на 153-е місце.

За даними дослідження, середній бал по світу 5,44 є найнижчим з початку публікації індексу у 2006 році. Всього лише 22 країни, в яких проживає 430 мільйонів людей, були визнані EIU "повними демократіями". Між тим, більше третини населення світу все ще живе під авторитарним правлінням.

The Economist Intelligence Unit проводити щорічне дослідження, в якому оцінюється стан демократії у 167 країнах на основі п'яти показників - виборчий процес і плюралізм, функціонування уряду, участь у політичному житті, демократична політична культура та громадянські свободи.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна опустилася на три позиції та посіла 56-е місце в Рейтингу інноваційних економік світу агентства Bloomberg.

За даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%. Зате відповідь "так" обрали 20%, а "скоріше так" - 18%. Ще 13% не визначилися з відповіддю.