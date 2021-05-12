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В ЄС схвалили ключовий документ у рамках "Зеленого курсу": що це означає

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Брюссель, Середа 12 травня 2021 14:10
В ЄС схвалили ключовий документ у рамках "Зеленого курсу": що це означає Фото: в ЄС схвалили план дій до нульового забруднення повітря (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

У Європі схвалили план дій "До нульового забруднення повітря, води та грунтів". Він, зокрема, передбачає покращення якості повітря, щоб на 55% знизити кількість пов’язаних з цим передчасних смертей.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

У ЄС планують до 2050 року знизити рівень забруднення до такого, що більше не буде шкідливим для здоров’я людини та екосистем. Серед пунктів цього плану:

  • зменшення забруднення сміттям і пластиковими відходами морських вод на 50% та забруднення мікропластиком - на 30%;
  • скорочення використання пестицидів на 50%;
  • зменшення на чверть кількості екосистем у ЄС, де забруднення повітря становить загрозу для екосистем;
  • скорочення об’ємів відходів, зокрема остаточних відходів - на 50%.

У блоці планують переглянути стандарти якості води, оновити значну частину законодавства ЄС щодо відходів, щоб адаптувати їх до принципів "циклічної" економіки.

Також у документі йдеться про обмеження експорту з ЄС продукції та відходів з токсичними складовими, які потім забруднюють довкілля у третіх країнах; про жорсткіший нагляд за дотриманням екологічного законодавства.

За даними останнього звіту Європейського агентства з довкілля, саме забруднення повітря є причиною передчасної смерті у ЄС близько 400 тисяч осіб щороку, у тому числі від онкозахворювань.

Нагадаємо, генсек ООН заявив про рекордне підвищення температури Землі.

Більше про те, як глобальне потепління може вплинути на Україну, читайте в матеріалі РБК-Україна "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

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