Україна та Туреччина підписали протокол про оборонну кооперацію

Фото: підписання протоколу (mil.gov.ua)

У Міноборони відбулося засідання Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва

Представники Міністерства оборони України та Директорату оборонної промисловості Туреччини підписали міжурядовий протокол щодо подальших кроків з реалізації спільних проєктів у галузі озброєння та військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як зазначається, у четвер, 23 січня, у Міноборони відбулося засідання Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва.

"Основною метою засідання було узгодження перспектив та подальших кроків з реалізації спільних проєктів у галузі озброєння та військової техніки, в рамках розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства. Результатом засідання стало підписання Міжурядового протоколу, який закріплює досягнуті домовленості”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони визначили пріоритетні завдання на 2020 рік.