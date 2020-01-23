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Україна та Туреччина підписали протокол про оборонну кооперацію

Новини » Політика     23.01.2020 - 15:53
Україна та Туреччина підписали протокол про оборонну кооперацію
Фото: підписання протоколу (mil.gov.ua)

У Міноборони відбулося засідання Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва

Представники Міністерства оборони України та Директорату оборонної промисловості Туреччини підписали міжурядовий протокол щодо подальших кроків з реалізації спільних проєктів у галузі озброєння та військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як зазначається, у четвер, 23 січня, у Міноборони відбулося засідання Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва.

"Основною метою засідання було узгодження перспектив та подальших кроків з реалізації спільних проєктів у галузі озброєння та військової техніки, в рамках розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства. Результатом засідання стало підписання Міжурядового протоколу, який закріплює досягнуті домовленості”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони визначили пріоритетні завдання на 2020 рік.

Крім того, в рамках візиту турецька делегація відвідала Державне підприємство ДККБ "Луч" та ДАХК "Артем", а також провела переговори з керівництвом державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, у 2018 році Україна і Туреччина прийняли рішення створення зони вільної торгівлі. Очікувалося, що угода буде підписана до кінця 2018 року.

У березні 2019 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що переговори з Україною про ЗВТ знаходяться на останньому етапі. Тоді Чавушоглу заявив, що угода має бути підписана найближчим часом.

У листопаді 2019 року заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка заявив, що на даний момент немає точних термінів підписання угоди між країнами.

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