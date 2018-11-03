Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про ЗВТ

Фото: Петро Порошенко і Реджеп Тайіп Ердоган (president.gov.ua)

Завдяки цій домовленості Україна досягне торгового балансу в 10 млрд доларів

Україна і Туреччина прийняли рішення до кінця року завершити роботу щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

"На цьому засіданні (7-е засідання Стратегічної ради, - ред.) сьогодні ми прийняли рішення до кінця року завершити роботу щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі. Ми віримо, що завдяки цій угоді зможемо досягти нашої мети - торгового балансу обсягом 10 млрд доларів ", - заявив Ердоган.

Крім того, за словами Ердогана, з кожним днем посилюється і розвивається співпраця у сфері військово-промислового комплексу.

Зазначимо, раніше Україна та Ізраїль завершили черговий етап підготовки угоди про Зону вільної торгівлі. Повідомляється, що 26 квітня глави української та ізраїльської делегацій технічно парафували угоду про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю. Це є наступним кроком на шляху до його підписання.