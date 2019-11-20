У Мінекономіки не готові назвати терміни створення ЗВТ з Туреччиною

Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

Україна планує укладати спрощені угоди про вільну торгівлю

Заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка заявив, що на даний момент немає точних термінів підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною. Про це Качка розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в цьому питанні необхідно готуватися до тривалої роботи.

"У цьому процесі є зіткнення в питаннях, де Україна каже "так", а Туреччина - "ні". Тому треба змінювати підходи до ведення переговорів. Будемо працювати. Це не прості переговори. Але обидві сторони розуміють, що нам потрібна ця угода. І це вселяє надію, що ця угода все-таки буде підписано. Важливо, щоб угода була вигідною для обох сторін. Чи вдасться це мені? Невідомо. Тому я не буду говорити про терміни. Це можливо зробити за один раунд. Можливо, на це знадобиться кілька років", - сказав Качка.

Також він зазначив, що крім ЗВТ з Туреччиною на порядку денному для України стоять угоди з Північної Македонією, Сербією і Великобританією. Також планується розширення угоди з Канадою на послуги.

Крім цього, за словами Качки, Україна планує запровадити нову лінію, за якою укладатимуться спрощені угоди про вільну торгівлю.

"Їх можна називати преференційними угодами. Тобто набір ключових товарів, з яких нам треба зняти мита. Ми з цим товарам домовляємося, але залишаємо залишилися складні питання на майбутнє. Такі операції можливі з такими країнами як Пакистан, Індія, Китай, Єгипет, вся Північна Африка. Також цікава географія, де ми найбільше присутні, наприклад, країни Перської затоки. Це набагато простіше, ніж говорити про комплексний угоді про вільну торгівлю", - повідомив він.

Нагадаємо, в 2018 році Україна і Туреччина прийняли рішення створення зони вільної торгівлі. Очікувалося, що угода буде підписана до кінця 2018 року.

У березні 2019 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що переговори з Україною про ЗВТ знаходяться на останньому етапі. Тоді Чавушоглу заявив, що угода має бути підписана найближчим часом.