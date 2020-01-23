Украина и Турция подписали протокол об оборонной кооперации

Фото: подписание протокола (mil.gov.ua)

В Минобороны состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества

Представители Министерства обороны Украины и Директората оборонной промышленности Турции подписали межправительственный протокол о дальнейших шагах по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, в четверг, 23 января, в Минобороны состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества.

"Основной целью заседания было согласование перспектив и дальнейших шагов по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, в рамках развития украинско-турецкого стратегического партнерства. Результатом заседания стало подписание Межправительственного протокола, закрепляющего достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны определили приоритетные задачи на 2020 год.