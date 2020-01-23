ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Турция подписали протокол об оборонной кооперации

Новости » Политика     23.01.2020 - 15:53
Украина и Турция подписали протокол об оборонной кооперации
Фото: подписание протокола (mil.gov.ua)

В Минобороны состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества

Представители Министерства обороны Украины и Директората оборонной промышленности Турции подписали межправительственный протокол о дальнейших шагах по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, в четверг, 23 января, в Минобороны состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества.

"Основной целью заседания было согласование перспектив и дальнейших шагов по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, в рамках развития украинско-турецкого стратегического партнерства. Результатом заседания стало подписание Межправительственного протокола, закрепляющего достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны определили приоритетные задачи на 2020 год.

Кроме того, в рамках визита турецкая делегация посетила Государственное предприятие ДККБ "Луч" и ГАХК "Артем", а также провела переговоры с руководством государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним, в 2018 году Украина и Турция приняли решение о создании зоны свободной торговли. Ожидалось, что соглашение будет подписано до конца 2018 года.

В марте 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с Украиной о ЗСТ находятся на последнем этапе. Тогда Чавушоглу заявил, что соглашение должно быть подписано в ближайшее время.

В ноябре 2019 года заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что на данный момент нет точных сроков подписания соглашения между странами.

В Минздраве заявили, что пути передачи нового коронавируса устанавливаются Украина усилила меры в "Борисполе" из-за коронавируса из Китая
Новости Украины УкраинаоборонаТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь