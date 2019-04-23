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Столтенберг запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО

Новини » Політика    23.04.2019 - 23:02
Столтенберг запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО
Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

У НАТО пообіцяли й надалі підтримувати Україну

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг провів бесіду з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави НАТО в Twitter.

Столтенберг привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив новообраного президента відвідати штаб-квартиру НАТО найближчим часом.

"Щойно поспілкувалися з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Я привітав його з перемогою і запросив найближчим часом відвідати штаб-квартиру НАТО", - написав він.

Столтенберг підкреслив, що НАТО має намір і в подальшому підтримувати Україну.

"НАТО продовжуватиме здійснювати сильну політичну і практичну підтримку України", - написав він.

Столтенберг запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО

Нагадаємо, 23 квітня канцлер Німеччини Ангела Меркель також поговорила по телефону з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським, привітала його з перемогою і запросила відвідати Німеччину.

Телефонну розмову із Зеленським у вівторок провів голова Європейської ради Дональд Туск.

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