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Україна вимагає від Грузії гідного поводження з Саакашвілі

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 18:28
Україна вимагає від Грузії гідного поводження з Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна зажадала від Грузії гідного поводження з українським громадянином Михайлом Саакашвілі. У МЗС також підкреслили неприпустимість застосування до нього фізичної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький сьогодні зустрівся з послом Грузії Георгієм Закарашвілі. В ході бесіди грузинській стороні було заявлено про необхідність гідного поводження з Саакашвілі і неприпустимість застосування до нього фізичної сили.

Точицький підкреслив, що Україна і далі буде приділяти особливу увагу дотриманню Михайла Саакашвілі, які Грузія зобов'язана гарантувати відповідно до норм міжнародного права.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня і відразу помістили в СІЗО, де він оголосив голодування. 8 листопада його на вертольоті перевезли з в'язниці в Горійський військовий госпіталь через погіршення самопочуття.

Зазначимо, сьогодні, 11 листопада, Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування і назвав умову для цього.

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Міхеіл Саакашвілі МЗС Грузія
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