Україна вимагає від Грузії гідного поводження з Саакашвілі

Україна зажадала від Грузії гідного поводження з українським громадянином Михайлом Саакашвілі. У МЗС також підкреслили неприпустимість застосування до нього фізичної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України .

Зазначається, що заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький сьогодні зустрівся з послом Грузії Георгієм Закарашвілі. В ході бесіди грузинській стороні було заявлено про необхідність гідного поводження з Саакашвілі і неприпустимість застосування до нього фізичної сили.

Точицький підкреслив, що Україна і далі буде приділяти особливу увагу дотриманню Михайла Саакашвілі, які Грузія зобов'язана гарантувати відповідно до норм міжнародного права.