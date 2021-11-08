Відвезли в невідомому напрямку: Саакашвілі покинув в'язницю на вертольоті
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув в’язницю. Ймовірно, його транспортували до Горійського військового шпиталю через погіршення самопочуття внаслідок тривалого голодування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online"
За словами матері грузинського експрезидента Гіулі Аласанія, Саакашвілі вивезли з в'язниці у невідомому напрямку.
Зазначається, що незадовго до цього над в’язницею, де утримували Саакашвілі - пролетів вертоліт. Також звідти виїхали два броньованих автомобілі. Родичів колишнього президента країни та адвокатів - до установи не пускають.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією консиліуму лікарів, самопочуття Саакашвілі може стрімко погіршитись кожної хвилини через тривале голодування.