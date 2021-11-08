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Відвезли в невідомому напрямку: Саакашвілі покинув в'язницю на вертольоті

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Понеділок 08 листопада 2021 16:52
Відвезли в невідомому напрямку: Саакашвілі покинув в'язницю на вертольоті Фото: колишній президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув в’язницю. Ймовірно, його транспортували до Горійського військового шпиталю через погіршення самопочуття внаслідок тривалого голодування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online"

За словами матері грузинського експрезидента Гіулі Аласанія, Саакашвілі вивезли з в'язниці у невідомому напрямку.

Зазначається, що незадовго до цього над в’язницею, де утримували Саакашвілі - пролетів вертоліт. Також звідти виїхали два броньованих автомобілі. Родичів колишнього президента країни та адвокатів - до установи не пускають.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією консиліуму лікарів, самопочуття Саакашвілі може стрімко погіршитись кожної хвилини через тривале голодування.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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