Україна вимагає від ФСБ звільнити двох "розвідників", затриманих у Криму

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим вимагає, щоби на окупованому півострові ФСБ Росії відпустила двох атриманих українців, яких звинувачує у шпигунстві. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу представництва.

Зокрема, ФСБ стверджує, що до складу "агентурної групи", затриманої в Криму, входила жінка-військовослужбовець Збройних сил РФ, котра нібито передавала українській стороні відомості, які містять державну таємницю. Також Росія зазначає, що діяла жінка у 2017-2018 роках.

Також співробітниками ФСБ був затриманий громадянин України, який, за версією РФ, працював на українську розвідку

"Зазначається, що стосовно затриманих слідчим управлінням ФСБ Росії порушено кримінальні справи про державну зраду і шпигунство. Громадянин України взятий під варту та відразу після арешту був етапований в Московське СІЗО Лефортово. Жінці, з урахуванням наявності у неї неповнолітніх дітей, судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомили у представництві президента.

Українське відомство вимага від РФ припинити незаконне переслідування мешканців Криму та невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео затримання нібито українських шпигунів в окупованому Криму, які, за даними Федеральної служби безпеки Росії, готували диверсії.