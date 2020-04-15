Украина требует от ФСБ освободить двух "разведчиков", задержанных в Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым требует, чтобы ФСБ России на оккупированном полуострове отпустила задержанных двух украинцев, которых обвиняет в шпионаже. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства.

В частности, ФСБ утверждает, что в состав агентурной группы, задержанной в Крыму, входила женщина-военнослужащая Вооруженных сил РФ, которая якобы передавала украинской стороне сведения, которые содержат государственную тайну. Россия отмечает, что действовала женщина в 2017-2018 годах.

Также сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Украины, который, по версии РФ, работал на украинскую разведку

"Отмечается, что в отношении задержанных следственным управлением ФСБ России открыты уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Гражданин Украины взят под стражу сразу после ареста был этапирован в Московское СИЗО Лефортово. Женщине, с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в представительстве президента.

Украинское ведомство требует от РФ прекратить незаконное преследование жителей Крыма и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, недавно в сети появилось видео задержание якобы украинских шпионов в оккупированном Крыму, которые, по данным Федеральной службы безопасности России, готовили диверсии.