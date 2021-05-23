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Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Nexta

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Неділя 23 травня 2021 19:13
Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Nexta Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko_)
Автор: РБК-Україна

Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Сьогодні вдень його затримали в Мінську після екстреної посадки в білоруській столиці.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. Цього разу в Мінську затримали білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", - написав він.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа зажадав відпустити журналіста. Також Литовський лідер закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародної цивільної авіації.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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