Між Україною та Польщею запрацював віртуальний реверс газу

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Україна отримує імпортний газ шляхом заміщення обсягів без фізичного прокачування

Угода між операторами газотранспортних систем України та Польщі, заснована на європейських принципах, дозволила розпочати віртуальний реверс газу. Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці уFacebook.

Як зазначив Макогон, нові можливості активно використовуються українськими трейдерами і вже почалися поставки газу з Польщі через ГВС Дроздовичі.

"Скажімо, якщо є заявка на транзит газу з РФ до Польщі в обсязі 9 млн куб. м на добу і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі в обсязі 2 млн куб. м, то фактично транспортується через кордон лише 7 млн куб м (9-2)", - зазначив глава "Оператора ГТС України".

Макогон, нагадав, що раніше не можна було робити такі операції через транзитний контракт "Газпромом" і Україна була фізично змушені вивозити всі обсяги газу в Польщу через Дроздовичі і завозити потрібні обсяги тому через пункт Германовичі. Це вимагало витрат на прокачування газу, а обсяги поставок були обмежені технічними можливостями трубопроводу Германовичі.

"Зараз таких обмежень немає, і ми можемо шляхом віртуального реверсу імпортувати весь обсяг газу, який фізично йде з України в Польщу (зараз це 9 млн куб. м в добу, в минулому році середній транзит в Польщі був 12 млн куб. м)", - додав він.

Макогон зазначив, що імпорт з Польщі включає в себе імпорт газу з польського LNG терміналу. Таким чином, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 млн куб м на добу або 3,3 млрд куб. м газу з польського терміналу. За його словами, фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 млрд куб. м на рік, але поки Польща, до завершення низки робіт у польській ГТС, може поставляти фізично тільки близько 2 млрд куб. м.

"Очікуємо, що найближчим часом віртуальний реверс відкриється і в Словаччині, і в Угорщині. Оператори цих країн працюють над цим завданням. З нашого боку ми вже готові", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, через два з'єднання на кордоні з Польщею (Дроздовичі і Германовичі) в українську газотранспортну систему може надходити до 6,6 млрд кубометрів газу на рік. За його словами, після підписання прямої угоди між операторами ГТС стала доступна можливість віртуального імпорту з Польщі.

Нагадаємо, підписана 31 грудня 2019 року в Брюсселі технічна угода про взаємодію між операторами ГТС України та Словаччини відкриває можливість віртуального реверсу.