Україна в ТКГ озвучила умови для проведення виборів на Донбасі

Українська делегація на переговорах в Тристоронній контактній групі (ТКГ) назвала умови для проведення виборів на окупованих територіях Донбаса. Вибори можливі тільки у встановлений законодавством термін після всеосяжної деескалації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім того, українська сторона у межах робочої групи з політичних питань наполягає на виведенні іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.

Також під час переговорів 10 червня українська делегація запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів.

У межах робочої групи з безпекових питань українська сторона знову акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово непідконтрольної території.

Раніше представник України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Андрій Костін заявив, що процес виборів має контролювати місія ОБСЄ.

Нагадаємо, до цього у "Слузі народу" оцінили ймовірність проведення виборів в ОРДЛО.

Також в уряді озвучили умови, при яких вибори в ОРДЛО можуть відбутися паралельно з місцевими виборами по всій Україні.