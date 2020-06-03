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У "Слузі народу" оцінили ймовірність проведення виборів в ОРДЛО

Новини » Політика     03.06.2020 - 19:28
У "Слузі народу" оцінили ймовірність проведення виборів в ОРДЛО
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Головною умовою проведення виборів в ОРДЛО залишається український контроль над кордоном

Проведення місцевих виборів на всій території України зараз виглядає як малоймовірний сценарій. Але все може змінитися, якщо на Донбасі зможуть реалізувати "безпековий компонент".

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24".

За його словами, все буде залежати від того, чи зможе Україна організувати так званий "безпековий компонент".

"У першу чергу, це відновлення оригінальних українських кордонів. Якщо на кордоні з Ростовом будуть наші прикордонники й наші військові, то теоретично - це можливо. Станом на зараз, ситуація така, що це виглядає малоймовірним. Але ви розумієте, все ж може змінитися. Адже ми маємо 4 або 5 місяців до цього (до виборів - ред.)", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів назвали ймовірну дату рішення про проведення виборів на Донбасі.

Також в уряді озвучили умови, при яких вибори в ОРДЛО можуть відбутися паралельно з місцевими виборами по всій Україні.

Водночас, в Офісі президента заявили, що питання проведення виборів на окупованій території Донецької та Луганської областей все ще не вирішене.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ДонбасМісцеві вибори
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