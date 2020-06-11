Украина в ТКГ озвучила условия для проведения выборов на Донбассе

Украинская делегация на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) назвала условия для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса. Выборы возможны только в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, украинская сторона в рамках рабочей группы по политическим вопросам настаивает на выводе иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

Также во время переговоров 10 июня украинская делегация предложила провести дополнительное заседание политики группы для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Андрей Костин заявил, что процесс выборов должен контролировать миссия ОБСЕ.

Напомним, до этого в "Слуге народа" оценили вероятность проведения выборов в ОРДЛО.

Также в правительстве озвучили условия, при которых выборы в ОРДЛО могут произойти параллельно с местными выборами по всей Украине.