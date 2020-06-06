Представник України в ТКГ назвав умови проведення виборів в ОРДЛО

Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)

Вибори пройдуть тільки за умови повного припинення вогню

Обговорення виборів на Донбасі не може відбуватись без обговорення забезпечення безпекового компоненту їх проведення. Процес виборів має контролювати місія ОБСЄ.

Про це заявив голова комітету Верховної ради України з питань правової політики, представник України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Андрій Костін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Він наголосив, що вибори можуть пройти тільки, якщо на окупованих територіях буде безпечна ситуація.

"Кожного разу, коли ми обговорюємо на політичній підгрупі в тому числі питання українських законів та модальності виборів, ми в першу чергу говоримо про те, що будь-які вибори можуть відбутись на тимчасово окупованих територіях тільки якщо там буде безпечна ситуація. Тільки якщо сам процес виборів та день виборів та підрахунок голосів буду контролюватись місіями ОБСЄ. А я говорю давайте повернемось до комплексу мінських домовленостей, давайте повернемось до комюніке лідерів Нормандського формату" - сказав Костін.

Водночас, за його словами, російська сторона наразі не зацікавлена в припиненні вогню. Українська сторона на політичній підгрупі ТКГ завжди піднімає це питання.

"Питання полягає в тому, що припинення вогню - те, в чому сьогодні не зацікавлена російська сторона. Це питання - інша сторона завжди оминає. Кілька разів було так, що вони говорять "а це інша безпекова підгрупа", - заявив Костін.

Раніше у "Слузі народу" оцінили ймовірність проведення виборів в ОРДЛО.

Також в уряді озвучили умови, при яких вибори в ОРДЛО можуть відбутися паралельно з місцевими виборами по всій Україні.

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Автор: Анастасия Светлевская