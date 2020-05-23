Резніков назвав головну умову реінтеграції Донбасу 

Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)

Резніков наголосив, що реінтеграція Донбасу має бути безпечною

Реінтеграція окупованих територій можлива лише за відсутності ризиків для територіальної цілістності України. Тому спочатку Україна має отримати контроль над східною ділянкою кордону.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, реінтеграція Донбасу має бути безпечною.

"Коли я говорю про міністерство, яке очолюю, я сьогодні наполягаю на тому, щоб воно звучало не просто як "міністерство реінтеграції окупованих територій", а додаю дуже важливе слово. Мова йде про безпечну реінтеграцію. Безпечна реінтеграція означає одне: будь-яке звільнення територій і їх повернення можливе тільки при відсутності ризиків для територіальної цілісності України щодо втрати її суверенітету. Тільки за таких умов відбудеться безпечна реінтеграція. А це спочатку кордон, а потім вибори", - заявив Резніков.

Нагадаємо, Резніков розглядає 12 можливих сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Раніше Резніков заявляв, що реінтеграція окупованого Донбасу неможлива без національного інклюзивного діалогу. При цьому процес реінтеграції має бути прийнятий всією Україною.

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Автор: Надія Собенко