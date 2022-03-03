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Україна може стати кандидатом у члени ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі

Автор: Валерія Поліщук

Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями. Це питання політичного рішення.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення", - заявив Пшидач, додавши, що 10 країн ЄС вже підтримують такий крок.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Україна повинна вступити до Євросоюзу.

Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

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