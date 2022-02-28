Україна звернулася до ЄС щодо приєднання до блоку за новою спецпроцедурою

"Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поруч з нами, але наша мета бути разом з усіма європейцями і, головне, бути на рівні. Я впевнений, що це справедливо, що ми цього заслужили, що все це можливо", - заявив Зеленський.