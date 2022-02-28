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Україна-одна з нас, ми хочемо, щоб вони були в ЄС, - президент Єврокомісії

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Понеділок 28 лютого 2022 02:52
Україна-одна з нас, ми хочемо, щоб вони були в ЄС, - президент Єврокомісії Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Європейської комісії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен вважає, що Україна повинна вступити до Євросоюзу. Про це вона заявила в інтерв'ю Euronews.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Вона зазначила, що вважає Україну частиною Євросоюзу.

"Україна - одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Незважаючи на те, що вона підтримала членство України в ЄС, вона не дала жодних вказівок на те, що це буде швидкий вступ.

"У нас є процес з Україною, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Наприклад, у нас дуже тісна співпраця по енергосистемі", - сказала вона.

Нагадаємо, що Євросоюз та інші країни вводять жорсткі санкції проти Росії. Країну відключать не тільки від SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку.

Також повідомлялося, що Євросоюз закрив небо для російських літаків. Рішення прийнято президентом Єврокомісії за війну РФ в Україні.

Також ми писали, що ЄС профінансує закупівлю зброї для України. Таке рішення прийнято вперше в історії Євросоюзу.

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