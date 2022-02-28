Україна-одна з нас, ми хочемо, щоб вони були в ЄС, - президент Єврокомісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен вважає, що Україна повинна вступити до Євросоюзу. Про це вона заявила в інтерв'ю Euronews.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Вона зазначила, що вважає Україну частиною Євросоюзу.

"Україна - одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Незважаючи на те, що вона підтримала членство України в ЄС, вона не дала жодних вказівок на те, що це буде швидкий вступ.