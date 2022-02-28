Україна-одна з нас, ми хочемо, щоб вони були в ЄС, - президент Єврокомісії
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен вважає, що Україна повинна вступити до Євросоюзу. Про це вона заявила в інтерв'ю Euronews.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Вона зазначила, що вважає Україну частиною Євросоюзу.
"Україна - одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Незважаючи на те, що вона підтримала членство України в ЄС, вона не дала жодних вказівок на те, що це буде швидкий вступ.
"У нас є процес з Україною, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Наприклад, у нас дуже тісна співпраця по енергосистемі", - сказала вона.
Нагадаємо, що Євросоюз та інші країни вводять жорсткі санкції проти Росії. Країну відключать не тільки від SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку.
Також повідомлялося, що Євросоюз закрив небо для російських літаків. Рішення прийнято президентом Єврокомісії за війну РФ в Україні.
Також ми писали, що ЄС профінансує закупівлю зброї для України. Таке рішення прийнято вперше в історії Євросоюзу.