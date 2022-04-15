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Єрмак розповів про тристоронні консультації з Салліваном і Лавгроувом

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П'ятниця 15 квітня 2022 01:08
Єрмак розповів про тристоронні консультації з Салліваном і Лавгроувом Фото: глава офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Глава офісу президента Андрій Єрмак провів тристоронні консультації з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і радником прем'єра Великобританії з нацбезпеки Стівеном Лавгроувом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в Twitter.

"Обговорили хід і перспективи мирних переговорів. Ключова увага - механізму гарантій безпеки для України", - заявив Єрмак.

Він також зазначив, що поінформував партнерів про ситуацію на фронті і жахливі злочини російських військових на території України.

Нагадаємо, Єрмак розповів, що візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до Києва не був спонтанним. За його словами, Британський прем'єр був весь час на зв'язку з президентом України Володимиром Зеленським.

Ми також писали про те, що Єрмак прокоментував погрози Кремля завдати ракетних ударів по Києву.

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Андрій Єрмак
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