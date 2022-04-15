Єрмак розповів про тристоронні консультації з Салліваном і Лавгроувом

Глава офісу президента Андрій Єрмак провів тристоронні консультації з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і радником прем'єра Великобританії з нацбезпеки Стівеном Лавгроувом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в Twitter.

Він також зазначив, що поінформував партнерів про ситуацію на фронті і жахливі злочини російських військових на території України.

Нагадаємо, Єрмак розповів, що візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до Києва не був спонтанним. За його словами, Британський прем'єр був весь час на зв'язку з президентом України Володимиром Зеленським.

Ми також писали про те, що Єрмак прокоментував погрози Кремля завдати ракетних ударів по Києву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.