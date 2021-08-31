Зеленський у США: має бути енергетична угода

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.

Перша зустріч запланована в Міністерстві енергетики. Далі - оборонне видомоство.

"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут по "Північному потоку". Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинно бути тому, що диявол - в деталях. Треба почекати трохи", - повідомив Зеленський.