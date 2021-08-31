Зеленський у США: має бути енергетична угода
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Зеленського в коментарі "ТСН".
Перша зустріч запланована в Міністерстві енергетики. Далі - оборонне видомоство.
"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей. Буде великий диспут по "Північному потоку". Має бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинно бути тому, що диявол - в деталях. Треба почекати трохи", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув з візитом до США.
У Білому домі заявили, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.