Україна скликає екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Повідомляється, що Україна ініціює його, оскільки з минулого засідання в результаті обстрілу було поранено мирного жителя Красногорівки (Донецька область). Крім того, в результаті прицільного вогню, в тому числі снайперського, загинули 3 українських бійців, ще четверо отримали поранення і травми.

Також повідомляється, що ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі стягування військ Росії до українського кордоні та войовничої риторики представників окремих районів Донецької та Луганської областей викликають стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів.

У зв'язку з цим глава української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу про скликання екстреної зустрічі ТКГ, щоб обговорити негайні заходи щодо відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.

Зазначимо, чергове засідання ТКГ має пройти наступного тижня.