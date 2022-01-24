Британія хоче створити альянс з Україною і Польщею: що говорять про це в Києві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, Україна підтримує створення чорноморсько-балтійської осі. Альянс з Польщею і Великобританією може її зміцнити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

"Ми шукаємо нову конфігурацію (для Альянсу з Польщею і Великобританією - ред.). В українській зовнішній політиці давно є ідея чорноморсько-балтійської осі, тому, безумовно, такий союз Британії, Польщі та України міг би цю вісь зміцнити і розширити", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна активно працює над створенням цього альянсу. Міністр додав, що Великобританія серйозно включилася в цей процес.

"Незабаром, я думаю, будуть новини", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, 21 січня Великобританія запропонувала створити тристоронній альянс з Україною та Польщею.

Зазначимо, Рада з геополітичної стратегії Великобританії в Twitter опублікував карту тристороннього Союзу. На ній зображена вісь між Лондоном, Варшавою і Україною, а Росія і Білорусь відзначені як ворожі держави.

Фото: карта тристороннього союзу України, Польщі та Великобританії (twitter.com/ConGeostrategy)