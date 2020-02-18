Україна повідомить ОБСЄ про наступ бойовиків на Донбасі

Україна рішуче засуджує наступ бойовиків на Донбасі та повідомить державам-учасницям ОБСЄ про нього. Про це повідомляє постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, бій на Донбасі, поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, закінчився, в результаті цього один загинув один та поранені четверо українських бійців

"Цього ранку російські збройні формування розпочали атаку проти українських військових позицій поблизу району розведення в Золотому із застосуванням важкої артилерії та з порушенням лінії зіткнення. Повідомлялося про кілька жертв. Ми рішуче засуджуємо цей напад і повідомимо про це держави-учасниці ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.

Додамо, збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Зеленський зазначив, що сьогодні на засіданні РНБО будуть обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки.