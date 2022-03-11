Україна повідомила МАГАТЕ про повну втрату зв'язку з Чорнобильською АЕС

Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що зв'язок із захопленою російськими військами Чорнобильською атомною електростанцією (АЕС) повністю зник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті МАГАТЕ.

Комунікація була втрачена наступного дня після того, як нині контрольований РФ об'єкт втратив усі зовнішні джерела живлення, розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Гендиректор також заявив, що Агентству відомо про повідомлення про відновлення подачі електроенергії на об'єкт, проте така інформація поки не підтвердилася.

Раніше того ж дня регулюючий орган України повідомив МАГАТЕ, що аварійні дизель-генератори забезпечують ЧАЕС електроенергією. Подальша втрата зв'язку означала, що регулюючий орган більше не міг надавати МАГАТЕ оновлену інформацію про об'єкт.

Перед тим як зник зв'язок, надходила інформація, що обидві лінії електропередач станції були пошкоджені, і фактично відключені від мережі.