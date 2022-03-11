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Украина сообщила МАГАТЭ о полной потере связи с Чернобыльской АЭС

Новина українською →
Чернобыль, Пятница 11 марта 2022 04:31
Украина сообщила МАГАТЭ о полной потере связи с Чернобыльской АЭС ФОто: Украина потеряла связь с Чернобыльской атомной электростанцией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что связь с захваченной российскими войсками Чернобыльской атомной электростанцией (АЭС) полностью пропала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте МАГАТЭ.

Коммуникация была потеряна на следующий день после того, как ныне контролируемый РФ объект потерял все внешние источники питания, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гендиректор также заявил, что Агентству известно о сообщениях о восстановлении подачи электроэнергии на объект, однако такая информация пока не подтвердилась.

Ранее в тот же день регулирующий орган Украины сообщил МАГАТЭ, что аварийные дизель-генераторы обеспечивают ЧАЭС электроэнергией. Последующая потеря связи означала, что регулирующий орган больше не мог предоставлять МАГАТЭ обновленную информацию об объекте.

Перед тем как пропала связь, поступала информация, что обе линии электропередач станции были повреждены, и фактически отключены от сети.

Отметим, что перед этим в России заявили, что Беларусь восстановила энергоснабжение на ЧАЭС, однако украинским "Энергоатом" это отрицает.

Напомним, что днем ранее, 10 марта, МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные организации.

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