НБУ прогнозує високі ціни на газу у найближчі місяці та їхній вплив на рівень інфляції

Ціни на газ упродовж декількох місяців залишатимуться високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 відсоткових пунктів у 2021 році та 0,8 відсоткових пунктів у наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив Ніколайчук підвищення цін на енергоносії відображається на внутрішніх цінах. "На сьогоднішній день вплив на споживчі ціни є мінімальним через річні контракти на газ, які були запровадженні у квітні-травні, і через те, що ціни на опалення теж мають достатньо значну адміністративну складову. Водночас ми чудово розуміємо, що ціни на енергоносії, ціни на газ впливають на виробників, і ми це вже бачимо, і розуміємо, що з певним часовим лагом ці ціни, цей сплеск світових цін буде перекладатися і на внутрішні споживчі ціни", - сказав він.

НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних", водночас залишатимуться високими протягом опалювального сезону - у четвертому кварталі 2021 року та у першому кварталі наступного року. "Ціни на газ будуть відчутно вищими, ніж ми передбачали це в липні", -сказав заступник голови НБУ.

"За результатами цього року очікуємо, що додатковий вплив поточного підвищення цін на енергоносії додасть 0,3 в.п. в інфляцію цього року, а в наступному році у нас буде додатковий вплив 0,8 в.п.", - заявив Ніколайчук.