НБУ прогнозує високі ціни на газу у найближчі місяці та їхній вплив на рівень інфляції
Ціни на газ упродовж декількох місяців залишатимуться високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 відсоткових пунктів у 2021 році та 0,8 відсоткових пунктів у наступному році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.
Як зазначив Ніколайчук підвищення цін на енергоносії відображається на внутрішніх цінах. "На сьогоднішній день вплив на споживчі ціни є мінімальним через річні контракти на газ, які були запровадженні у квітні-травні, і через те, що ціни на опалення теж мають достатньо значну адміністративну складову. Водночас ми чудово розуміємо, що ціни на енергоносії, ціни на газ впливають на виробників, і ми це вже бачимо, і розуміємо, що з певним часовим лагом ці ціни, цей сплеск світових цін буде перекладатися і на внутрішні споживчі ціни", - сказав він.
НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних", водночас залишатимуться високими протягом опалювального сезону - у четвертому кварталі 2021 року та у першому кварталі наступного року. "Ціни на газ будуть відчутно вищими, ніж ми передбачали це в липні", -сказав заступник голови НБУ.
"За результатами цього року очікуємо, що додатковий вплив поточного підвищення цін на енергоносії додасть 0,3 в.п. в інфляцію цього року, а в наступному році у нас буде додатковий вплив 0,8 в.п.", - заявив Ніколайчук.
Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що підвищення цін на газ в Україні матиме помірний ефект на споживчу інфляцію в Україні на рівні 0,2 відсоткових пунктів у 2021 році. Ще стільки ж додасть пов’язане підвищення тарифів на опалення та гарячу воду.